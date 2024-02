Condotte fognarie sotto la ferrovia

Partirà domani il cantiere sulla via Luigi Domeniconi che renderà necessaria la chiusura della via, per un tratto di circa 450 metri, al confine tra Torre Pedrera e Viserbella. Lavori che prevedono l’installazione da parte di Hera di due condotte fognarie previste dal Piano di Salvaguardia della Balneazione. In particolare il cantiere, che si concentra sul tratto di via Domeniconi alle intersezioni con viale Lago di Garda e il viale Fenice, prevede il passaggio delle due tubazioni fognarie in coincidenza di queste due intersezioni, dove prima però è indispensabile un lavoro di rimozione dei micropali sottostanti l’asse ferroviario. Un intervento coordinato da Hera in accordo con RFI (Rete Ferroviaria Italiana) che avrà una certa incidenza sulla viabilità di quella zona, in quanto rende necessaria la chiusura della porzione della via Domeniconi che va dalle vie Gebel alla via Borghesi escluse, dal 19 febbraio fino al 29 marzo. Le limitazioni alla circolazione non riguardano i residenti.