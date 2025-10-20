Conduttori per i gruppi di cammino

Rimini punta sulla formazione dei conduttori di gruppi di cammino, figure ormai centrali nel diffondere l’abitudine dell’attività fisica leggera ma costante, accessibile a tutte le età. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di secondo livello per "conduttori", in programma a Rimini mercoledì dalle 14 alle 18, nell’aula Modigliani della sede Ausl del Colosseo in via Coriano 38. L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Sanità Pubblica, è riservata a chi ha già frequentato la formazione di primo livello o a chi è già attivo nella conduzione di gruppi sul territorio. Il numero massimo è fissato a 30 partecipanti. L’obiettivo è quello di rafforzare le competenze relazionali e organizzative necessarie per guidare gruppi in modo efficace, garantendo sicurezza, continuità e motivazione. Il corso offrirà inoltre l’opportunità di un confronto diretto con walking leader esperti e con chi è riuscito ad avviare da poco un proprio gruppo, creando così uno spazio di scambio tra esperienze consolidate e percorsi appena nati. Il cammino in gruppo, sempre più diffuso nei quartieri e nei paesi della provincia, si conferma una pratica semplice ma preziosa per mantenersi in salute, stimolando allo stesso tempo socialità e supporto reciproco. Aumentare il numero di persone in grado di condurre e organizzare queste attività significa investire in una comunità più attiva e coesa. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 334 3429196 (dal lunedì al venerdì, 9-12 e 14-16), oppure promosalute.rn@auslromagna.it.