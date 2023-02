Confartigianato dà fiducia a Benelli

Nell’ambito del XII congresso provinciale di Confartigianato Imprese Rimini, si è tenuta l’assemblea per l’elezione delle nuove cariche nella sede territoriale di Cattolica, con la riconferma di Gastone Benelli alla presidenza. Il direttivo Confartigianato di Cattolica è stato così formato: Gastone Benelli (Acconciatura ed Estetica), Filippo Bartorelli (oreficeria e gioielleria), Luca Baldi (nautica da diporto), Valeria Menghi (operatori balneari), Paolo Fuzzi (ristorazione), Agnese Forlani (ricettivo turistico), Martina Sbattiletta (pubblici esercizi) e Luigi Sommella (servizi ICT e informatica). Presente al Congresso anche l’assessore ai lavori pubblici e ambiente di Cattolica, Alessandro Uguccioni, con il quale è stato approfondito lo stato di avanzamento dei lavori in corso, i temi della viabilità e della sosta. "L’assemblea è stata anche l’occasione per un costruttivo confronto con le attività che rappresentano i principali comparti strategici del tessuto economico di Cattolica e San Giovanni n Marignano – spiega Confartigianato Cattolica – è emersa la difficoltà comune di accesso al credito, di poter disporre di garanzie sui prestiti, la necessità di accedere a bandi e a strumenti di finanza agevolata".

lu.pi.