Confartigianato ha una nuova guida "Dobbiamo ripartire dal turismo"

Un presidente operaio: Mattia Zamagni, 43 anni, da 20 con la sua azienda che ha mezzo secolo, è il nuovo presidente della Confartigianato di Bellaria Igea Marina. Subentra a Narciso Piccin, da un trentennio alla guida dell’associazione, che è stato nominato presidente onorario.

"Mi occupo di impianti elettrici e fotovoltaici – spiega Zamagni –. Mi sono appena insediato, conosco bene Bellaria Igea Marina, città in cui abito". Come si muoverà? "Viviamo di turismo e le imprese artigiane in gran parte vi sono collegate e ne beneficiano – prosegue il neopresidente –. Il Covid speriamo sia superato, noto una gran voglia di rinnovare, di utilizzare nuove tecnologie e l’ottimizzazione energetica sta vivendo un autentico boom". Zamagni segnala una buona richiesta di lavori artigiani: "Il lavoro non manca, c’è un risveglio importante, tutti hanno messo mano all’ammodernamento soprattutto le abitazioni. La crisi del 2009 e 2012 fece più danni in questo senso. Speriamo non sia una bolla, ma che sia una ripresa potente e durevole".

"Sul fronte degli esercizi turistici – prosegue – le agevolazioni meno forti hanno un po’ frenato questa accelerazione. Il waterfront avviato genera molta attenzione, ma le incertezze su Bolkestein frenano un po’, anche se tutti sono pronti ad investire a fronte di certezze sul futuro". Quanto al ruolo dell’associazione, "la Confartigianato si vuol confermare come interlocutore dell’amministrazione e in dialogo costante con le altre associazioni. Abbiamo già sperimentato che così si lavora per il progresso economico del territorio e mi impegnerò per raccogliere al meglio l’eredità di una colonna come Narciso Piccin. Mi impegnerò perché il ruolo storico di Confartigianato si confermi, abbiamo il dovere di sostenere le imprese, di rappresentarne i bisogni e di aiutarle in ogni fase della loro vita".

In tema di turismo e promozione afferma che "l’esperienza positiva di Verdeblu va mantenuta e rafforzata". "Da trent’anni – il ringraziamento di Confartigianato al presidente uscente – Piccin è una nostra colonna e non ha mai lesinato impegno a favore degli interessi della piccola e media impresa artigiana, in particolare nell’ambito dell’economia turistica del territorio bellariese. Con questa nomina abbiamo voluto riconoscergli l’impegno espresso con grande spirito di servizio".