Confartigianato sostiene la lotta contro la violenza sulle donne

Si è chiuso con la consegna del contributo promesso, ossia l’incasso del mercatino di abbigliamento vintage con gli abiti donati per l’occasione, l’iniziativa ‘Indossa il coraggio’ promossa da Confartigianato Donne Impresa. Il 18 ottobre si svolse il convegno per sensibilizzare sui tempi del contrasto alla violenza sulle donne e alla disparità di genere, con annesso il Dress Charity Market. L’altro ieri la presidente di Confartigianato Donne Impresa, Cristina Vizzini, insieme ad una rappresentanza del direttivo, ha consegnato a Roberta Calderisi, presidente dell’associazione ‘Rompi il silenzio’ il contributo ricavato nella giornata. "È un gesto simbolico – ha detto la Vizzini – ma testimonia vicinanza e anche la precisa volontà di continuare ad impegnarsi per risolvere quella che è una piaga sociale che miete vittime ogni giorno. l nostro movimento continuerà ad impegnarsi soprattutto nella fase della prevenzione al contrasto alla violenza".