Confcommercio al voto. Zanzini vince a sorpresa

Ha vinto l’outsider. Battuto a sorpresa il grande favorito, Nicola Angelini (25 voti a 14). Giammaria Zanzini è il nuovo presidente di Confcommercio. Succede a Gianni Indino, scomparso in febbraio, omaggiato a inizio assemblea con un minuto di silenzio. Il presidente sarà affiancato dai consiglieri Giacomo Badioli, Onelio Banchetti, Gianni Capitani, Massimiliano Czmil, Roberto Falcioni, Sandra Filippi, Mirko Macciantelli, Daniela Mazza, Barbara Montebelli, Leonardo Para, Denis Preite, Alfredo Rastelli, Roberto Rinaldi e Anna Paola Ugolini, più la presidente del Gruppo Terziario Donna, Giovanna Giusto e il presidente provinciale di 50&Più, Gaetano Callà.

"Sono emozionato per l’apprezzamento al programma che ho presentato ed entusiasta del ruolo che vado a ricoprire. La nostra Confcommercio – dichiara Giammaria Zanzini - è un punto di riferimento per le imprese e per tutto il territorio e di questo va dato merito al grande lavoro fatto da Indino, a cui va il mio primo pensiero. Voglio ringraziare i membri dell’assemblea per la fiducia e Nicola Angelini per il confronto che ha arricchito tutti di nuovi importanti spunti. Guiderò un gruppo giovane e motivato, pronto a raccogliere le istanze delle categorie e a impegnarsi per la tutela e lo sviluppo imprenditoriale del territorio. Ci muoveremo in sinergia con le amministrazioni locali, portando ai tavoli i punti di vista delle imprese, cercando soluzioni condivise e vagliando ogni soluzione utile alla crescita del commercio. Il lavoro è tanto, ma parto con una certezza: se chiudono i negozi di vicinato, se non creiamo un’offerta appetibile, il territorio va in crisi nella sua interezza. Non ce lo possiamo permettere. Per questo ci rimboccheremo le maniche".

Mario Gradara