Confcommercio conferma Rastelli: "Puntiamo sugli hub urbani"

"Puntiamo sul progetto degli hub urbani, una grande opportunità di rilancio del tessuto imprenditoriale di prossimità". Alfredo Rastelli fissa le priorità dopo essere stato riconfermato presidente di Confcommercio per il territorio di Riccione, Misano e Coriano. Rastelli, titolare del chiringuito alla spiaggia 151, andrà avanti con la rotta tracciata. "Insieme al consiglio continueremo il confronto con le amministrazioni locali sui temi più caldi per i nostri territori, dai regolamenti sui dehors alla grande opportunità di rilancio del tessuto imprenditoriale di prossimità legato agli hub commerciali, fino all’organizzazione degli eventi e alle varie iniziative in chiave turistica, nonché sugli orari consentiti per le varie attività".

Il direttivo eletto è composto da Laura Di Giuli (Calzature da Tony di Riccione), Barbara Montebelli (bar ristorante Tabepna Riccione), Davide Zamagni (Unounodue Beach Riccione), Roberto Pietro Coppola (bigiotteria Sabbiarosa Riccione), Maurizio Pascucci (tabaccheria Altro & Tabacco Riccione), Giacomo Maroncelli (ristorante Alla Stazione di Misano) e Andrea Baiocchi (bar gastronomia Da Baio Bistrò di Coriano). Confeme per Confcommercio anche a Cattolica. Giacomo Badioli è stato confermato presidente della delegazione di Cattolica-San Giovanni in Marignano. Nel direttivo anche: Mirella Masi, Mariangela Giampaoli, Cinzia D’Ercoli, Mirko Macciantelli, Paolo Brunaccioni, Valeria Grieco e Filippo Mancini.