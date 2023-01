Confcommercio riparte con nuovi servizi Tiziano Muccioli confermato alla presidenza

Eventi, corsi di formazione, servizi potenziati per privati e aziende, sportelli di consulenza: queste tutte le novità di Confcommercio Bellaria Igea Marina che i primi di febbraio aprirà i locali rinnovati di via Enrico Fermi 10. "Si tratta di un progetto completamente rinnovato – spiega Tiziano Muccioli, presidente della Confcommercio – con l’intento di offrire un insieme di servizi sempre più eterogenei e capillari a servizio delle aziende del territorio e a coloro che si avvicinano al mondo associativo. Siamo convinti che il nuovo polo di servizi diventerà una risorsa preziosa non solo per i nostri associati, a cui saranno riservate tariffe agevolate, ma anche per tutte le altre imprese di Bellaria Igea Marina".

A fine anno è stata rinnovata la giunta della Confcommercio di Bellaria: accanto al riconfermato presidente Muccioli, due vicepresidenti, Mariacristina Turroni e Raffaele Gradara. I consiglieri sono Massimo Ceccarelli, Irene Crociati, Elisabetta Di Domizio, Matteo Giannotte, Alberto Giorgetti e Gino Natalino Vandi. Nominati tre sindaci revisori, Roberta Leardini, Raffaello Presepi e Daniele Vorazzo, mentre Letizia Fabbri, Susanna Neri e Francesco Pozzi sono i probiviri dell’associazione. I nuovi sportelli di consulenza saranno attivi ogni giorno della settimana, divisi per tematiche: dal credito agevolato ai bandi a fondo perduto, dalla sicurezza sul lavoro alla consulenza energetica.