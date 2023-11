Confesercenti, più ombre che luci per il commercio tradizionale

A poche settimane dal Natale, per il commercio al dettaglio si addensano ancora le ombre sulle luci. Caro vita e alti tassi di interesse continuano a pesare sui portafogli delle famiglie e sulle imprese, anche se l’inflazione complessiva è in rientro. È quanto emerge dalle rilevazioni Istat di novembre: nel commercio al dettaglio si segnala un leggero recupero di fiducia, che resta però sotto la media del primo semestre dell’anno, e il sistema produttivo sta scontando maggiormente i contraccolpi delle incertezze internazionali, insieme a livelli dei tassi di interesse che sono raddoppiati in un anno e con una domanda che resta stagnante.

Per quanto riguarda i consumatori si intravede qualche luce, con le famiglie che hanno affrontato il 2023 attingendo, dove possibile, ai risparmi. "Bisogna intervenire in modo più incisivo e strutturale a sostegno del potere d’acquisto delle famiglie – osserva Fabrizio Vagnini (foto), presidente Confesercenti provinciale -. Bene, dunque, l’accettazione da parte della Commissione europea della revisione del Pnrr".