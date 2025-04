La confessione di Manuela: “Parlo per paura, voglio la verità per Pierina”

Rimini, 2 aprile 2025 – Accuse pesanti come macigni. Scagliate da Manuela Bianchi contro Louis Dassilva, il suo ex amante: l’uomo di cui era follemente innamorata, tanto da arrivare a mentire pur di coprirlo.

È la ricostruzione che emerge dal verbale di incidente probatorio della nuora di Pierina Paganelli, sottoposta la scorsa settimana per tre giorni consecutivi ad un lungo interrogatorio davanti al gip Vinicio Cantarini, il pm Daniele Paci e gli avvocati delle parti oltre ai propri difensori: il consulente Davide Barzan e l’avvocato Nunzia Barza. Parole di fuoco, messe nero su bianco e che sembrano gettare nuova luce sul giallo di via del Ciclamino. Ma sulle quali aleggiano ancora molti, troppi dubbi: a cominciare da quelli sollevati dalla difesa di Louis.

“Louis mi fece segno di stare zitta”

Sotto la lente di ingrandimento ci sono soprattutto le dichiarazioni di Manuela sulla mattina del 4 ottobre 2023. "Accompagnata mia figlia a scuola, alle 8.06 sono arrivata alla rampa, ho aperto la basculante e ho trovato Louis dalla parte della portiera – ha ricostruito la Bianchi –. L’ho abbracciato come sempre e l’ho visto un po’ più tirato del solito (...) mi fa segno di stare zitta e mi dice di stare calma. Mi dice che c’era di là una signora che era scivolata. Era a terra e c’erano delle cose cadute anche dalle mani, dei cocci – si legge nel verbale –. Mi dice di cercare di non fare rumore e di andare subito a chiamare il ragazzo del primo piano, il moldavo".

“Riconosco Pierina, mi crolla il mondo addosso”

"Ho spalancato la porta e la signora sembrava non avere vita – continua Manuela –, arrivava pochissima luce ed era in una posizione anomala. La cosa che mi ha colpito è stata la sottogonna tagliata a metà". Poi, aggiunge la nuora di Pierina, "sono corsa di sopra per le scale ad avvisare il ragazzo moldavo. Non ricordo le parole precise, ma è sceso con me e mi sono resa conto che dietro avevo Dassilva. Facciamo la prima chiamata, ho aperto la porta e Ion ha fatto luce sulla persona e lì mi crolla il mondo addosso, era chiaro che era mia suocera".

"Louis – prosegue Manuela – mi ha chiesto come mi sentivo, mi ha detto di stare vicino a Ion ma io volevo spiegazioni", ha poi aggiunto. "Ho chiesto a Louis di cancellare cose sul mio telefono che potevano alzare i sospetti su di lui. Ero frastornata quando ho scoperto che era mia suocera, lì ho avuto qualche problema a pensare alla sua estraneità perché l’ha fatta trovare a me".

In Questura: “Dobbiamo temere?”

Nel mirino degli investigatori anche la conversazione tra Louis e Manuela, la sera del 4 ottobre, nella sala d’aspetto della questura. "Dimmi che non dobbiamo temere niente per noi" aveva detto Bianchi in quell’occasione, intercettata dalla polizia. Una frase "formulata al plurale – ha spiegato nell’incidente probatorio – perché sapevo delle cose che mi aveva detto di fare, di non fare. Ho avuto dubbi. Sospetti. Le mie paure si stavano materializzando. I dubbi e i sospetti mi passavano nella mente già dall’incidente di mio marito. Il fatto che negli ultimi tempi sia lui (Louis, ndr) che Valeria mi aizzavano contro la famiglia. Con lui parlavo di tutto e non era la prima volta che provavo a dire che avevo paura che mia suocera ci potesse scoprire". "Io volevo che non ci fossero sospetti" su Louis. "Ho temuto anche che fosse sospettato solamente per l’uccisione di mia suocera, ma perché aveva la relazione con me". Bianchi si sofferma poi sul ritrovamento del corpo di Pierina.

“Una nuova bella amicizia”

"Quando ho detto che mi sembrava una cosa diabolica è perché io credo nel Diavolo e nella sua esistenza. Non avevo visto sangue e nulla e mi era sembrata una cosa diabolica". Ma Manuela parla anche del suo desiderio di voltare pagina. Di lasciarsi alle spalle Louis e stringere nuove relazioni, in particolar modo con un uomo "con cui è nata una bella amicizia che non mi dispiacerebbe approfondire". Nonché del perché abbia deciso di raccontare questa verità dopo quasi 18 mesi dal delitto. "Sono arrivata al punto di avere paura per la mia vita e quella di mia figlia – ha scandito Manuela incalzata dal pm – Io voglio protezione e per averla c’era bisogno di tirar fuori tutto. Le minacce pesanti sono arrivate dalla mia vicina, stile mafia. Queste cose me le porto avanti da tempo e voglio che si arrivi alla verità qualunque essa sia".