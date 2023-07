Confindustria, assemblea al Galli: "Mettiamo la Romagna in sicurezza"

È tempo di assemblea generale, per Confindustria Romagna. Appuntamento oggi alle 11.30 al Teatro Galli. ‘Piú forti delle avversità - Costruiamo il futuro della Romagna’ è il titolo dell’incontro: chiaro il riferimento all’alluvione che a maggio ha messo in ginocchio in particolare le province di Forlì-Cesena e Ravenna – ma anche, in alcune zone, quella di Rimini – e di cui ancora oggi si scontano le consenguenze. A Rimini arriverà per l’occasione Carlo Bonomi, presidente nazionale dell’associazione degli industriali. Interverranno Roberto Bozzi, presidente di Confindustria Romagna, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, Valentino Valentini, viceministro Mimit (ministero delle Imprese e del Made in Italy) e lo stesso Bonomi.

L’assemblea generale, dunque, cade in un momento difficile e particolare per la Romagna ancora ferita dall’alluvione. Lo sottolinea anche il presidente Bozzi: "L’assemblea generale sarà un’occasione importante, a 50 giorni dall’alluvione, per guardare con lucidità a un evento che ci ha molto coinvolto emotivamente come comunità, e che ha avuto impatti mai visti sul nostro territorio. Le aziende – dice il numero uno di Confindustria Romagna – sono ripartite e guardano avanti, come sempre, ma i danni sono tantissimi e ci vorranno tempo, risorse, determinazione e una regia magistrale per porvi rimedio e mettere in sicurezza la Romagna". Come noto, il generale Figliuolo è stato nominato commissario.