Confiscato il tesoro dei pusher trovato nella camera della nonna

La sproporzione tra il valore del denaro da un lato e il reddito dichiarato dei detentori di quegli oltre 160mila euro (162.370 per la precisione), accertato in sede di indagine dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, dall’altro, nonché le "inconsistenti" giustificazioni fornite alla provenienza del denaro, hanno portato il giudice Andrea Falaschetti ad assecondare la richiesta del pm coordinatore dell’indagine, Davide Ercolani, e disporre così il sequestro preventivo e la confisca di quegli oltre 160mila euro ritenuti dall’accusa essere frutto di un "arricchimento illecito". È questo il punto a cui è arrivata la vicenda che riguarda un 46enne albanese e una 57enne italiana, difesa dagli avvocati Stefano Caroli e Giuliano Renzi, i quali avevano già patteggiato una pena di due anni e 8 mesi per spaccio (sentenza passata in giudicato), ma a cui la Cassazione aveva anche restituito la somma di denaro oggetto del nuovo sequestro. Restituzione a cui la Procura però si è opposta e con incidente di esecuzione, il sostituto procuratore Davide Ercolani ne ha appunto riottenuto sequestro e confisca.

Il caso riguarda nello specifico i gestori di una lavanderia a gettoni arrestati lo scorso febbraio perché trovati in possesso di 60 grammi di cocaina e 30mila euro. Nel corso di una seconda perquisizione ad opera della Squadra mobile, era stata sequestra anche la somma di 162mila euro, in banconote di piccolo taglio tenute in sacchetti sottovuoto nascosti nella camera della madre della donna 57enne. È proprio questo secondo sequestro che i giudici di Cassazione avevano annullato, per mancanza del ritrovamento contestuale di droga. E invece, in incidente di esecuzione, la Procura ha provato quella che è stata ritenuta dal giudice "la inequivocabile provenienza illecita della somma" attraverso gli approfondimenti della Guardia di Finanza, condotti sulla sproporzione del reddito dei due indagati. Il giudice ha quindi confermato nuovamente il sequestro e la confisca della somma.