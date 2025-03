Confronto coi residenti: tocca a San Lorenzo e Punta dell’Est

Il futuro di Riccione passa da San Lorenzo e Punta dell’Est. Riccione cambia, cambiamo Riccione insieme, il ciclo di incontri nei quartieri voluto dalla giunta, prosegue stasera alle 20,30 alla scuola Annika Brandi, in viale Portofino. Sono invitati i residenti delle zone di San Lorenzo e Punta dell’Est. Ai cittadini la sindaca Daniela Angelini e l’assessore Christian Andruccioli illustreranno gli interventi previsti per le due zone e raccoglieranno suggerimenti e proposte. Ai presenti verranno mostrate le strategie urbane e i progetti di rigenerazione e mobilità sostenibile nei due quartieri. I prossimi appuntamenti si svolgeranno il 25 marzo sempre alle 20,30 nel centro di buon vicinato di viale Arezzo per i quartieri: Tre Villaggi, Riccione due e Raibano. Mentre l’1 aprile, alle 20,30 al palazzo del Turismo, si parlerà delle zone Alba, centro e porto.