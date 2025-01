Confronto tra perizie. Accertamenti per sapere a quale distanza da Sitta sono stati sparati i 5 colpi

di Francesco Zuppiroli

Non si sono ancora del tutto diradate le nubi su quanto accaduto la sera di Capodanno a Villa Verucchio. Mancano all’appello ancora diversi tasselli per assemblare il mosaico di una tragedia cominciata con 4 feriti a colpi di coltello e finita con la morte dell’aggressore con 5 proiettili sparati dal comandante della stazione locale. Manca, ad esempio, da capire a quale distanza siano stati esplosi i cinque colpi fatali verso Muhammad Sitta, il 23enne egiziano ucciso sulla via Casale. Per questo dopo aver terminato l’autopsia nei giorni scorsi (medico legale incaricato la dottoressa Fedeli), gli esiti dell’accertamentoverranno ora confrontati con quanto emerso dalla perizia balistica. Il raffronto tra i due esami peritali potrà così fornire agli investigatori del Nucleo dell’Arma elementi ancor più specifici per determinare la distanza tra l’aggressore e il carabiniere al momento degli spari.

Colpi anticipati da proiettili esplosi a terra, nel tentativo estremo di far desistere Muhammad Sitta dal proprio intento ritenuto omicidiario dalla procura. Uno di questi proiettili è infatti rimbalzato ed è stato ritrovato sabato pomeriggio dai carabinieri nel corso di un nuovo sopralluogo a Villa Verucchio. Per la precisione, frammenti dell’ogiva sono stati ritrovati conficcati nella parte alta della vetrina di un negozio di calzature sulla via Casale, tra il vetro e il telaio di metallo. Gli accertamenti continuano anche per quanto riguarda la preghiera che Muhammad Sitta avrebbe ripetuto mentre colpiva le vittime in strada. Una sorta di litania rimandante alla religione islamica che però è ancora in via di contestualizzazione da parte di chi indaga, anche grazie all’aiuto di un arabista. Infine, i carabinieri in questi giorni stanno ascoltando senza sosta gli amici e conoscenti di Sitta per ricostruire meglio il profilo del giovane. Stando ad alcune testimonianze il 23enne era solito consumare marijuana, anche se questo aspetto sarà tra i tanti che chiarirà l’esito degli esami tossicologici, per determinare anche se al momento delle aggressioni Sitta fosse o meno sotto effetto di farmaci o sostanze.

Nel frattempo nella patria di Sitta, nel villaggio di Mashala situato nel distretto di Al-Santa del Governatorato di Gharbia, da dove proviene Muhammad, la famiglia è sotto choc per quanto accaduto. Il padre di Sitta ha anche accusato un malore una volta saputo quando successo e compiuto dal figlio 23enne. Raggiunto da un giornale locale, il padre di Sitta ha spiegato di volere che il corpo del figlio venga sepolto in Egitto e che Muhammad si trovava in Italia per trovare lavoro e aiutarli economicamente. La salma di Sitta però "è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria – ha spiegato l’avvocato del cugino di Muhammad Sitta, Alvaro Rinaldi –. Ho già presentato l’istanza per il nulla osta, ma l’incombente non è ancora stato espletato. Ho avuto modo di parlare con la famiglia di Sitta in Egitto (lì Muhammad ha anche due sorelle, ndr) e sono tutti affranti per quanto accaduto: chiusi nel loro dolore. Anche i genitori di Muhammad tuttavia non si nascondono dietro un dito e comprendono la portata del gesto del figlio. Questa tragedia colpisce più persone e i genitori di Sitta non vogliono strumentalizzare nulla. Mi hanno ribadito di volere solo capire bene la dinamica dei fatti". E in ultimo, "la famiglia di Muhammad ci tiene a specificare che il rappresentante della comunità egiziana di Milano abbia rilasciato dichiarazioni rispettabilissime, ma a totale titolo personale e senza mai aver avuto alcun contatto con i componenti della famiglia di Sitta", ha concluso il legale Alvaro Rinaldi.