‘Congelata’ l’imposta di soggiorno

"Aumentando l’imposta di soggiorno si agisce in controtendenza rispetto agli aiuti che gli enti stanno offrendo in un momento complicato per l’economia. Così, invece si aumenta il carico fiscale a famiglie (di turisti, ma sempre famiglie) ed imprese. Questo è il momento storico in cui tutti sono chiamati a stringere i denti e la cinghia". Questo è il motivo, spiega Bruno Bianchini, presidente di Federalberghi, per il quale "l’aumento non ha incontrato il nostro gradimento".

"Stiamo parlando di aumenti irrisori - ha ribadito ieri in conferenza la sindaca Angelini -. Nei 3 e 4 stelle saranno 20 centesimi al giorno. Dubito che 1,40 euro per sette giorni di vacanza cambino la scelta del turista". Ci sarà ancora tempo per discuterne visto che per il momento l’amministrazione ha congelato l’aumento che sarebbe dovuto entrare in vigore da domani. Per aggiornare i sistemi servirà del tempo. Al momento le nuove tariffe sono state rimandate a data da destinarsi. Sull’aumento dell’imposta va registrato l’intervento critico di Riccione col cuore, forza di maggioranza. "Non possiamo non dirci preoccupati per alcune scelte, su cui abbiamo tentato di far valere il nostro punto di vista, e su cui non possiamo non esprimere una certa perplessità. Non ci convince, in particolare, l’incremento della tassa di soggiorno. Riteniamo utile e necessario aprire un confronto con gli operatori del turismo per condividere anche le strategie con le quali investire le risorse provenienti dall’imposta di soggiorno". Richiesta simile da Federalberghi: "Il piano degli investimenti a breve, medio e lungo termine andrebbe analizzato in maniera puntuale. Ci auguriamo almeno un coinvolgimento fattivo nelle scelte e nelle programmazioni".

a.ol.