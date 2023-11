Congressi e veleni. Pecci: "Lega allo sbando"

Nuovo direttivo e veleni nel Carroccio. Mentre il segretario provinciale Elena Raffaelli presenta "una squadra di altissimo livello", Marzio Pecci, già candidato a sindaco per la Lega a Rimini nel 2016, sbatte la porta e se ne va. "La mia storia politica con la Lega finisce ufficialmente oggi. la mia attività e quella di gran parte del gruppo di simpatizzanti e militanti si è scontrata con i personalismi dei dirigenti, che hanno imposto soluzioni che si sono rivelate, al voto, errate e che hanno disgregato il gruppo di lavoro creato. Oggi il partito a Rimini è solo una bandiera ammainata che ha perso l’agibilità politica anche se prova a reggersi su un capogruppo che gode di consenso personale al di fuori del mondo della Lega, ma alla quale rimane estraneo". Non solo. "I disastri compiuti dal gruppo dirigente sono numerosi ed hanno causato la fuga dei militanti della Valconca, della Valmarecchia, di Rimini, fino alla debacle di Riccione con disconoscimento delle azioni giudiziarie da parte dei partiti di coalizione del centrodestra. Lascio, dunque, con il rammarico di aver confidato in persone che si sono rivelate opache e distruttive”. Nel nuovo direttivo della Lega figurano Massimiliano Baietta, Leonardo Bindi, Enzo Ceccarelli, Claudio Di Lorenzo, Veronica Pontis oltre alla Raffaelli. Responsabili dell’organizzazione Cristiano Mauri e Gennaro Mauro".

Aria di congresso in Azione. Ieri si è svolta l’assemblea provinciale che ha visto l’elezione di Luigi Santi quale presidente provinciale e la nomina di Stefano Casadei come nuovo segretario provinciale del partito. Nel consiglio provinciale si ritrovano diversi nomi noti del panorama politico, tra cui l’ex Pd, Giorgio Pruccoli. Con lui figurano nel direttivo: Gianluca Vannucci, Enrico Cenci, Cristian Amatori, Mauro Villa, Graziano Vespa, Luca Pierluigi della Vedova, Milco Protti, Marina Burmistrova, Barbara Baschetti, Camilla Pruccoli, Paolo Casadei, Giulia Cenci, Jenny Arduini, Quinto Maioli, Sandro Baschetti, Naide Vandi, Maurizio Cento, Riccardo Nistri e Marianna Pascucci. "La linea politica individuata dal nuovo gruppo dirigente di Azione - dice il neo segretario Santi - sarà quella di interloquire con tutte le forze politiche, senza preconcetti e senza farsi ingabbiare in facili schemi, mettendo al centro del confronto temi fondamentali del territorio".

a.ol.