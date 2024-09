Congressi, fiere ed eventi scaldano il turismo

Archiviata la stagione estiva, il turismo di Bellaria Igea Marina si prepara ad un autunno ricco di congressi ed eventi. Si parte oggi con il convegno di Asproflor mentre sabato e domenica saranno il paroliere Mauro Repetto e il cantautore Edoardo Bennato a prendersi la scena al teatro Astra nel contesto del Festival internazionale del videoclip. Dal 18 al 20 ottobre le luci saranno puntate sull’Ottobre fest mentre dal 24 al 27 ottobre tornerà l’attesissimo Rumore bim festival al Palacongressi di Bellaria. Un’offerta turistica arricchita anche dalle tre fiere che si svolgeranno a Rimini: il Ttg travel experience in programma dal 9 all’11 ottobre, l’Ecomondo che si terrà dal 4 all’8 novembre e Comunione e liberazione prevista durante il ponte dell’Immacolata. Si prevede, non a caso, una rosea crescita negli arrivi di turisti nei prossimi mesi. Gli albergatori sorridono: "Già solo per l’Ecomondo abbiamo previsto un’occupazione media negli hotel che rimarranno aperti del 45% e questi numeri sono in crescita" evidenzia il presidente dell’Aia di Bellaria Emanuele Campana. "Se spostiamo il focus su Capodanno, l’occupazione è ad oggi già del 25/30%. In queste due occasioni il flusso previsto è buono, considerato che si tratta di un dato relativo in quanto le strutture aperte in inverno saranno sono sempre meno di quelle aperte in estate".

Il presidente aggiunge: "Si tratta di un lavoro di programmazione e promozione che richiede anni. Aprire in autunno-inverno non è da tutti: è richiesto un alchimia di strategie e di investimenti notevole". Campana evidenzia che "le aperture straordinarie sono sempre più richieste dai turisti che vengono a trovarci in estate. Loro vogliono vivere la ‘loro’ città estiva anche in periodi differenti e chi ha già provato questa esperienza non vede l’ora di ripeterla. Ed è a questo bisogno che noi rispondiamo e scendiamo in campo, rimanendo aperti". Infatti, secondo Campana, "Bellaria sta investendo sempre più su questo trend. Ancora molto c’è da fare ma la strada è quella giusta". A fare il punto è poi l’assessore al turismo Milena Casali: "L’attività congressuale vuole essere l’effetto trainante dei mesi invernali. In questo modo gli imprenditori, come albergatori, commercianti e ristoratori che dispongono di strutture adeguate al periodo possono realizzare una concreta opportunità di sviluppo organico del turismo".

Aldo Di Tommaso