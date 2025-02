Il lottatore Connor McGregor alla Beer&Food attraction di Rimini: bagno di folla

Rimini, 17 febbraio 2025 – Lottatore di Mma, attore in ‘Road house’, ma anche proprietario di un birrificio, Forged Stout, direttamente dal cuore di Dublino. Per questo Connor McGregor non poteva mancare alla Beer&Food attraction di Rimini.

Un’apparizione quella di questo pomeriggio allo stand ‘Forged Stout’ che ha lasciato gli spettatori del PalaFiera in visibilio. Sono accorsi in tantissimi allo stand della birreria del campione irlandese: il bagno di folla ha iniziato a formarsi già tempo prima, in attesa dell’apparizione di McGregor per scattare con lui selfie e per scambiare strette di mano. Entrata trionfale e un saluto a Rimini, rigorosamente in italiano, poi il campione ha distribuito direttamente i bicchieri della sua birra ai fans, per brindare con loro tra un ballo e qualche mossa di Mma.

Chi è Connor McGregor

Connor McGregor, classe 1988, sin da piccolo si interessa agli sport da combattimento, spinto dal bisogno di trovare dei metodi di autodifesa e poco meno che diciottenne intraprende la carriera professionistica nelle Mma. Una carriera che l’ha portato a disputare ventotto incontri, vincendone ben 22, di cui 19 per messa al tappeto. Insieme allo sport non è mai passata inosservata la sua vena imprenditoriale nel campo del beverage prima con la sua marca di whiskey ‘Proper no’, per poi decidere di tuffarsi nell’universo della birra scura con ‘Forged Stout’, brand con cui oggi è apparso in Fiera.