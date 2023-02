Conoscere la Shoah per non dimenticare e combattere contro le persecuzioni di oggi

Venerdì 3 febbraio il teatro degli Atti ha dato la possibilità a diverse classi terze della scuola media ’Bertola’ di assistere allo spettacolo teatrale E per questo resisto dedicato alla Shoah. Grazie all’abilità espressiva di Alessia Canducci, e alla capacità della Flexus band di creare un’atmosfera coinvolgente, lo spettacolo è stato un vero stimolo per la nostra memoria. Le commoventi letture aventi come tema ragazzi della nostra età, che hanno cercato di opporsi alla deportazione nazista, ci hanno fatto capire che ogni sforzo per ricordare il genocidio degli ebrei è importantissimo per evitare che situazioni del genere possano accadere di nuovo. La Canducci ha interpretato alla perfezione il dolore e la paura di ragazzi che, nel pieno dell’adolescenza, furono costretti ad abbandonare la scuola e la loro vita normale a causa del nazismo. Lo spettacolo è servito anche a far capire che le persecuzioni razziali sono una realtà tuttora esistente nel mondo. Milioni di persone, ancora oggi, vengono eliminate soltanto per appartenere a una religione, un’etnia o una sessualità diversa. Le testimonianze che questi ragazzi ci hanno lasciato, simboleggiano il fatto che l’indifferenza è spesso il motivo per cui queste tragedie si propagano.

Federico Fanelli 3C