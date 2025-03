‘Conosci Rimini?’. Da domani lo spot sul piccolo schermo

‘Credi davvero di conoscere Rimini?’. Lo spot che Visitrimini lancerà su La7 a partire da domani parte da qui per dare agli spettatori un’idea nuova della città, capace di sorprendere. Si torna in tv su un’emittente televisiva che oggi per ascolti i posiziona al sesto posto nazionale davanti anche a RaiDue. Alla comunicazione televisiva si affiancherà un’importante attività digitale che coinvolgerà un pubblico ampio e diversificato, raggiungendo oltre un milione di utenti unici attraverso campagne social e di programatic advertising: tradotto, siamo davanti a un sistema di acquisto automatizzato di spazi pubblicitari online. L’obiettivo è ottenere una diffusione mirata della campagna pubblicitaria per massimizzare l’investimento.

Trovati i canali giusti si tratta di trasmettere il giusto messaggio. "Vogliamo accompagnare gli spettatori in un viaggio alla scoperta di una Rimini rinnovata, con un lungomare riqualificato, un centro storico dal fascino unico e una doppia anima balneare e culturale - spiega Coralie Delaubert, Destination manager di VisitRimini -. Lo spot emozionale si basa su parole chiave come ospitalità, curiosità, desiderio e originalità, per trasmettere l’essenza della città".

Non è finita qui perché "VisitRimini continua il suo impegno nella promozione della destinazione a livello B2B: solo nel 2024 sono stati realizzati oltre 1.200 incontri con buyer e tour operator nei settori leisure e Mice, rafforzando il posizionamento della città nel panorama turistico internazionale. VisitRimini si propone come il partner di fiducia, offrendo non solo la classica esperienza di mare e relax, ma anche cultura, arte, enogastronomia, benessere e sport".