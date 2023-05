Consegnati aiuti al Comune di Civitella

Sono partiti nel pomeriggio di venerdì da Santarcangelo i volontari del gruppo CiViVo Ven èulta, che hanno consegnato al Comune di Civitella (Forlì-Cesena) i materiali donati dai santarcangiolesi per le zone alluvionate. La raccolta di materiali che si è svolta tra martedì e venerdì al Centro operativo di via Scalone, infatti, ha consentito di preparare numerosi scatoloni di attrezzi e prodotti per la pulizia, stoviglie monouso, caricabatterie per telefoni cellulari, generi alimentari, medicinali. I materiali sono stati poi consegnati al Comune di Civitella, che tramite il sindaco Claudio Milandri ha espresso "gratitudine e i ringraziamenti più sinceri per l’impegno dimostrato, ma soprattutto per il grande senso di solidarietà e la vicinanza in questo momento di difficoltà. Nella speranza che questa situazione critica migliori al più presto, esprimiamo la nostra riconoscenza per l’attenzione che ci avete dedicato". Alla raccolta fondi ‘Santarcangelo aiuta’ si può contribuire con una donazione alle attività economiche aderenti o con un bonifico sul conto corrente della Pro Loco (Iban IT29 A088 5268 0200 2101 0274 241, Romagna Banca, filiale di Santarcangelo, causale ‘Santarcangelo aiuta’).