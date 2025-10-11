Consegne di droga a Miramare: arrestato

Andava avanti e indietro in bicicletta sul lungomare di Miramare, fermandosi ogni pochi metri e guardandosi intorno come chi teme più i lampeggianti che le macchine in strada. Tanto è bastato ai carabinieri del Radiomobile di Rimini, impegnati in un servizio antidroga, per capire che quel ragazzo non stava semplicemente godendosi il pomeriggio di ottobre. Lo hanno seguito a distanza, senza farsi notare, finché non hanno avuto la conferma che aspettavano. Il giovane – appena 18 anni, albanese – è stato avvicinato da un altro ragazzo. Due parole rapide, un movimento di mani e via ognuno per la propria strada. Classica scena da scambio veloce, troppo veloce per essere una casuale stretta di mano. I militari sono intervenuti in un lampo fermando entrambi. L’acquirente ha provato a disfarsi dell’involucro gettandolo in un’aiuola, ma il pacchettino è stato recuperato senza difficoltà: una dose di cocaina, ancora sigillata. A quel punto è partita la perquisizione sul presunto pusher: nelle tasche, i carabinieri hanno trovato 100 euro in contanti, ritenuti il provento di altre cessioni fatte probabilmente nelle ore precedenti. Soldi e stupefacente sono stati sequestrati, l’acquirente è stato segnalato in Prefettura come consumatore, mentre per il diciottenne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Lo stupefacente è stato sequestrato dai militari dell’Arma. Il ragazzo ha passato la notte nelle camere di sicurezza della caserma di Rimini, in attesa del processo per direttissima. Ieri mattina è comparso davanti al giudice dove è stato sottoposto al processo con la formula del rito direttissimo.