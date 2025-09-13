Conservatorio Lettimi, due secoli di musica. Tradizione e passione

Un pomeriggio di festa e memoria ha inaugurato ieri alle 17, nella storica sede di via Cairoli, le celebrazioni per i duecento anni del Conservatorio Maderna-Lettimi. Ad accogliere autorità e ospiti è stata la presidente Angela Piazzolla, che ha sottolineato "l’importanza di un’istituzione radicata nel territorio e capace di formare generazioni di musicisti". La musica ha subito catturato il pubblico con una sonata per fagotto e violoncello, intensa e raffinata, preludio al ricordo del conte Giovanni Lettimi. L’intervento di Annarosa Vannoni ha rievocato il gesto di mecenatismo del pianista che nel 1903 donò il suo palazzo al Comune per la scuola di musica, ponendo le basi dell’attuale Conservatorio. Emozionante lo scoprimento delle targhe dedicate ai professori Guido Zangheri e Paolo Fantini, "che hanno significativamente contribuito – ha ricordato Piazzolla – alla crescita dell’istituto". Tra i presenti anche l’assessore Michele Lari. La vicesindaca Chiara Bellini ha poi ripercorso la storia dell’ente: "La scuola di musica nata nel 1825 oggi è un prestigioso conservatorio, di cui ho avuto il privilegio di accompagnare la statizzazione e l’unione con Cesena nel 2024". Bellini ha ricordato i tanti allievi illustri, tra cui Enrico Pace e Nicola Pantani. Ha poi lodato il programma celebrativo, evidenziando il concerto del 26 settembre dedicato a Erik Satie. La serata si è chiusa con un vibrante ensemble di clarinetti su musiche di Rachmaninov.

Riccardo BianchiniAnna Bellocchi