Consigli per non cadere nella Rete

Non cadere nella rete è il titolo del percorso del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Misano, per imparare ad utilizzare internet in modo corretto. Grazie al progetto Sgr abbiamo conseguito il Patentino dello smartphone, attenzione a queste parole chiave! Consapevolezza: nel web i prodotti siamo noi e lo scopo è renderci consumatori, non diventiamo dipendenti, non estraniamoci dalla realtà! Sicurezza: difendiamo i nostri dati con password ed autenticazioni, scarichiamo app di prevenzione. Impatto psicologico-emotivo: non permettiamo ai modelli proposti dal web di farci sentire inadeguati! Cyber-bullismo: ricordiamoci che è un reato! Fake news e manipolazioni: impariamo le strategie per riconoscerle! Il 9 maggio si è svolto il nostro evento finale al centro sociale Del Bianco, dove abbiamo mostrato ai nonni i cartoni animati creati da noi con l’intelligenza artificiale, mentre i carabinieri, capitanati dal maresciallo Roberto Santone, hanno parlato delle truffe agli anziani. Sono intervenuti la dirigente scolastica Stefania Menichella, il sindaco Fabrizio Piccioni, l’assessora Maria Elena Malpassi, Nicoletta Renzi di Sgr e Primula Lucarelli project manager.

Il CCRR