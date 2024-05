"Consigliamo lo stile giusto ai nostri follower sui social"

C’è chi li considera degli influencer, ma loro si definiscono solo dei "consiglieri di stile". In molti li fotografano nelle fiere di moda internazionali, i loro social hanno migliaia di follower e i loro video sono super cliccati. C’è chi viene addirittura viene appositamente a Rimini per conoscerli. Davide Puricelli e Michela Gentilini, del Vademecum di via Soardi a Rimini, sono sposati e inseparabili da 21 anni, lavorano nel campo della moda da oltre 25. I magazine più importanti (come Vogue) li immortalano spesso, grazie al loro stile. E oggi stanno diventando sempre più popolari. "Siamo partiti 8 anni fa a fare dei video, dove spieghiamo cosa indossiamo, come abbinare gli outfit, gli stili. Oggi ci fa effetto essere fermati e riconosciuti in aeroporto o sulla metro, fotografati all’estero". La loro notorietà è cresciuta durante il Covid con video e vendite ecommerce. Durante le fiere di moda, a Firenze, Milano, Copenaghen, Londra, la coppia viene spesso fotografata. "Per noi è una soddisfazione enorme portare il nostro stile fuori Rimini, frutto di ricerche e studi. Vestiamo solo capi del negozio".

Tra i video più amati, quelli dove Davide scherza col pubblico: "Dico sempre ‘Trovatemi un difetto a questo outfit, non c’è’. Sono video simpatici, creiamo gag con il corriere postale, clienti e amici". Entrare in negozio da Davide e Michela è un’esperienza, si acquista e si fanno due chiacchiere davanti a un caffè. Sui capi, la ricerca è costante. "Lavoriamo molto con Australia, America, l’Europa. Abbiamo prodotti diversi e anche pezzi unici". Per la coppia "non bisogna aspettare che il cliente entri in negozio, va cercato. Anche attraverso i social". Se qualcuno però li definisce influencer, loro ribattono: "Non ci consideriamo tali. Diamo dei consigli e la gente li accetta".

Rita Celli