Consigliere scende in campo. Angelini dirigente del Rimini: "Ho accettato l’incarico per salvare le giovanili"

La passione di Matteo Angelini per il calcio è nata prima di quella per politica. E l’ha trasmessa ai suoi figli. "Il più grande, che 14 anni, gioca nel Rimini. L’altro ne ha 10 e milita invece nel Cesena". Ma da qualche settimana è sceso in campo lo stesso consigliere comunale della lista 3V. Angelini è stato tesserato come dirigente del Rimini da Building Company, la società che ha preso le redini del club biancorosso da quest’estate. "Sono team manager per il settore giovanile: seguo la squadra degli under 15, dove gioca anche mio figlio. Ma do una mano anche alle altre squadre delle giovanili".

Ma chi gliel’ha fatto fare dopo tutte le contestazioni e le polemiche contro la nuova proprietà del Rimini e la grave situazione in cui versa proprio il settore giovanile biancorosso? "Quello che è successo al Rimini lo sanno tutti. Io non conosco né Anna Giusy Scarcella né i vertici della società. Ho accettato il ruolo di team manager delle giovanili dopo la proposta di Carlo Mandola, l’allenatore dell’under 17. Ha chiesto a me e ad altri genitori di dare un mano, per il bene dei ragazzi".

A inizio agosto lei ha pubblicato sui social una lettera in cui era stato piuttosto duro sulla questione delle giovanili. "Forse mi hanno cercato anche dopo averla letta. Quest’estate mi sono mosso in prima persona per facilitare gli incontri tra il Comune e le famiglie dei ragazzi delle giovanili del Rimini, allarmati per il rischio che non avessero più una squadra".

In effetti per molti baby calciatori del Rimini è stato proprio così: le loro squadre sono state cancellate e sono dovuti andare altrove. "Sono state eliminate 3 squadre del settore giovanile purtroppo. Questa è una ferita ancora aperta, per i ragazzi e le famiglie. Se ho accettato l’incarico l’ho fatto proprio per aiutare a rimettere in sesto le giovanili".

Il suo ruolo è retribuito? Il Rimini la paga? "No, è tutto volontariato. Il mio lavoro è un altro (Angelini è un impiegato di Scm, ndr). Mi divido tra casa, ufficio, consiglio e campo. Ho passato le ferie estive a seguire la preparazione dei miei figli. Ecco, faccio tutto questo per loro e per gli altri ragazzi che amano il calcio e sono orgogliosi di indossare i colori del Rimini. Sapendo che la situazione è complicata".

Parecchi ragazzi in queste settimane hanno dovuto cercarsi un’altra squadra. "Già, un brutto capitolo. Ma c’è stata grande solidarietà da parte delle altre società sportive di Rimini e non solo: hanno accolto i ragazzi, gli hanno permesso di allenarsi con loro. Alcuni sono stati tesserati, altri sono finiti in altre squadre".

Com’è stata fin qui la sua nuova esperienza da dirigente? "Molto bella e appagante, ma è impegnativa. Sto cercando di fare il massimo".

Crede che il suo doppio ruolo, di consigliere comunale e ora anche di dirigente, possa contribuire a migliorare il rapporto tra l’amministrazione comunale e il Rimini? "Come ho spiegato già al sindaco Jamil Sadegholvaad e all’assessore allo sport Michele Lari, voglio cercare di fare da ponte tra il Comune e la società per il bene dei ragazzi: questo è lo spirito con cui mi sono mosso, fin da quando sono iniziati i problemi per il settore giovanile".

Manuel Spadazzi