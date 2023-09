"Consiglierei un po’ meno arroganza"

"Asi non conosce Rimini. E oggi lo dimostra una volta di più, visto che ancora non si è accorta che l’area acquistata già confina con uno storico quartiere di edilizia popolare di Rimini". Questa la replica del sindaco Jamil Sadegholvaad, dopo la presa di posizione di Ariminum Sviluppo Immobiliare che si oppone alla procedura di esproprio delle proprie aree in via Ugo Bassi. "Al di là di questo ‘dettaglio’, il disco rotto – prosegue il sindaco –: Asi tenta di usare il degrado, che per legge è compito suo risolvere all’interno di una sua proprietà, scaricandolo sulla città per forzare la mano su una operazione immobiliare e commerciale che ora non ha profili di interesse pubblico. Questo le è stato detto in tutti gli incontri, buon ultimo quello avvenuto circa un mese fa. Asi è disposta a discutere tutto tranne, lo ribadisce ogni volta, un supermercato e un’area a servizio annessa di circa 6000 metri quadrati su via Roma. Più o meno le dimensioni dell’Amazon a Santarcangelo ma in pieno centro a Rimini. Questo, per Asi, è un punto fermo e non negoziabile. La nostra disponibilità al dialogo rimane intatta ma volendo ridiscutere proprio questo punto. Consiglio infine più prudenza, più controllo della propria proprietà e anche, se mi si permette, più rispetto per la città che ha già pagato troppo e caro lo scandalo Questura per colpe non proprie. In più consiglierei meno arroganza nel portare avanti richieste sicuramente legittime, ma che oggi non rappresentano altrettanto sicuramente interesse pubblico. Detta in due parole, non decide Asi se una mega struttura commerciale ha diritto di precedenza su progetti di edilizia popolare. Qui a Rimini funziona così. Forse altrove Asi è abituata diversamente. Nel frattempo pensi a garantire dignità e decoro nella propria casa".