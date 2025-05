Consiglieri di Montefiore: "Invitato al convegno un medico condannato"

Scoppia la polemica dalle parti di Montefiore Conca. Nel mirino dei consiglieri comunali Emanuela Benvenuti, Valli Cipriani e Simone Mazzi è finito infatti il convegno ’Legalità-economia-medicina’ previsto per il 10 maggio alle 21 al teatro Malatesta di Rimini, nel quale parteciperà, oltre a un Generale dei Carabinieri in congedo, un Generale della Guardia di Finanza in congedo, anche il dottore Roberto Petrella. "Risulta che il dottor Petrella – così i consiglieri – sia stato radiato dall’Ordine dei Medici Chirurghi a seguito dell’esito di indagini e di sentenza penale. Eppure, si afferma che nell’ambito del convegno ’A completare il quadro, l’intervento del medico Roberto Petrella, che offrirà indicazioni pratiche sulla prevenzione oncologica’". E ora i consiglieri chiedono quindi "che venga posta giusta attenzione per fare chiarezza sull’operato del dott. Petrella".