Consiglio comunale più inclusivo

"A Rimini abbiamo previsto la possibilità di collegarsi da remoto al Consiglio per chi ha una motivazione valida, venendo incontro non solo ai giovani, che spesso sono studenti fuori sede, ma anche ai genitori, padri e madri, indistintamente. L’idea che sottende lo strumento è infatti quella di superare la vecchia liturgia secondo cui è la donna che deve rinunciare, fare un passo indietro, mettersi da parte". E’ un passaggio della lettera aperta della presidente del consiglio comunale (che conta 22 uomini e 11 donne) Giulia Corazzi, in vista dell’8 marzo, legata al recente episodio di cronaca nazionale in cui una consigliera ha invitato infatti un’altra donna a dimettersi perché incinta (poi sono arrivate invece le dimissioni della prima). "Sono frasi che, oltre a lasciarci un certo senso di incredulità – aggiunge Corazzi – ci riportano a pregiudizi stantii e ingabbianti, ma purtroppo mai del tutto lasciati alle spalle, sintomo di quanto certi modelli culturali siano ancora profondamente radicati. Si tratta di una evidente contraddizione: da un lato si parla di ‘sostegno alla natalità’ e ‘inverno demografico’, dall’altro si continua a riproporre l’idea che la maternità non sia conciliabile con un incarico pubblico o un qualsiasi percorso professionale. Non è così".