Consiglio direttivo, Antonella Mularoni si è dimessa

Antonella Mularoni lascia il consiglio direttivo di Banca Centrale. Le dimissioni presentate dall’avvocato e politico sammarinese sono "irrevocabili e con effetto immediato", fa sapere Mularoni. Che rende nota la lettera inviata ai Reggenti, al direttivo e al collegio sindacale di Bcsm. La decisione sarebbe stata presa in risposta a quanto dichiarato dalla presidente di Banca Centrale Catia Tomasetti, in tribunale, nel corso del processo all’ex segretario alle finanze Celli e al commissario della legge Buriani. E alla successiva nota di precisazione del vertice di Bcsm. "Non avendo ricevuto scuse da parte di Tomasetti – spiega Mularoni nella lunga lettera – ma neppure da alcun membro del Direttivo, sono giunta alla conclusione di non voler restare un giorno di più".