Consiglio tematico sul Superbonus

Un consiglio comunale tematico interamente dedicato al Superbonus.

La seduta, proposta dalla Lista Jamil e sottoscritta da tutta la maggioranza, si terrà il prossimo 14 marzo. La decisione di affrontare il tema è maturata dopo che il governo ha deciso di rivedere il meccanismo degli incentivi per l’edilizia. La necessità di svolgere un consiglio tematico era già stata annunciata, nei giorni scorsi, dal sindaco Jamil Sadegholvaad. Intanto ieri si è tenuto un vertice in Regione sul Superbonus: presenti i rappresentanti delle associazioni di categorie. Per gli assessori Vincenzo Colla e Paolo Calvano "la situazione rischia di diventare ingestibile se non si arriverà a una soluzione in tempi rapidi: per questo, la riunione di oggi (ieri per chi legge) diventerà un tavolo di crisi permanente. Al governo ora chiediamo risposte rapide".