Consolidamento sismico: lavori finiti alla Panzini: "Rifiniture e interventi esterni nell’anno nuovo"

Per la fine del 2024 era fissata la scadenza dei lavori di consolidamento sismico alla secondaria Panzini. Obiettivo centrato. "La palestra della scuola Panzini è stata riaperta – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – si dovranno fare verifiche sul controsoffitto, e si faranno ulteriori lavori esterni alla struttura, che proseguiranno anche all’inizio del 2025, ma senza interferire sull’attività scolastica". Una messa in sicurezza dal valore di circa 500.000 euro che si è concentrata sulla palestra, parte nevralgica per la solidità della struttura, completata con la sostituzione della pavimentazione nei due campi sportivi esterni. Sette cantieri aperti sul territorio, con interventi in corso per circa 23 milioni (compresi quelli della strada di gronda, articolo in alto). Così come per il prolungamento del molo (opera da 2,8 milioni di euro, a fronte dei 2,4 inizialmente previsti). Sul fronte delle opere legate al Pnrr da ultimare entro il 31 marzo 2026 quella più consistente è "l’importante rigenerazione in corso all’ex Fornace", 5,7 milioni il valore delle opere, "che hanno visto completate le demolizioni e le sottofondazioni dell’opificio storico della struttura". Poco distante l’intervento da 3 milioni sulla primaria Ferrarin. In via Bellini sta nascendo è un plesso ex novo dal valore di circa 5 milioni. Infine il cantiere della nuova Casa di Comunità per 4 miloni, grazie a Pnrr e Fondo Kyoto, con l’Ausl impegnata insieme al Comune. Si terrà venerdì alle 1 1 in municipio il tradizionale salute di fine anno del sindaco.