Consolini, servono punti. Ma c’è l’ostacolo Scandicci

Torna in campo la Omag Mt San Giovanni quest’oggi alle 15 (in diretta su RaiSport) al Palazzetto dello Sport di Cervia per vivere un’altra giornata di grande pallavolo, ospitando la Savino Del Bene Scandicci in un match che promette spettacolo ed emozioni. Le romagnole, ancora inchiodate a zero vittorie, affrontano una delle formazioni più attrezzate e ambiziose del campionato, reduci da una brillante vittoria nel big match contro Milano e lanciatissime nelle prime posizioni della classifica. Una sfida durissima sulla carta, ma che le ragazze di coach Massimo Bellano vorranno trasformare in un’occasione di crescita e riscatto davanti al proprio pubblico cercando i primi punti nella corsa alla salvezza.

Il cammino della Omag-Mt, infatti, fino ad oggi si è rivelato piuttosto complesso: la squadra sta ancora cercando i primi punti e set della stagione dopo 4 sconfitte consecutive all’attivo e tutte per 3-0 e dunque pure con 0 set vinti. Dunque l’impatto con un campionato di altissimo livello come la serie A1 si è fatto sentire. E quello di oggi sarà un altro test di altissimo livello, utile per misurare i progressi contro una squadra che abbina fisicità, esperienza e classe. Servirà una prestazione attenta in battuta e coraggiosa in attacco, provando a limitare la forza offensiva delle toscane e a sfruttare ogni occasione per mettere pressione. Dall’altra parte della rete, infatti, Scandicci si presenta con un organico di livello internazionale, costruito per puntare ai vertici della Serie A1 e per competere in Europa dove l’anno scorso, è bene ricordarlo, ha perso solo in finale di Champions contro l’Imoco Conegliano.

In cabina di regia per le ospiti si annuncia la fuoriclasse serba Maja Ognjenovic per dare ordine e fantasia, mentre in attacco spiccano la potenza devastante di Ekaterina Antropova, campionessa del mondo con l’Italia, e la completezza della schiacciatrice americana Avery Skinner. Al centro la coppia Weitzel–Nwakalor offre solidità e centimetri, mentre il libero dominicano Brenda Castillo rappresenta una garanzia assoluta in seconda linea. Alessandro Zanchi viceallenatore della Consolini spiega: "Oggi affrontiamo Scandicci consapevoli delle nostre qualità. Abbiamo lavorato bene in settimana, concentrandoci sui nostri obiettivi: battuta efficace, solidità a muro e continuità nel gioco. Le ragazze stanno bene e hanno voglia di giocare una grande partita davanti al nostro pubblico, che come sempre sarà fondamentale. Scandicci è una squadra forte ma noi scendiamo in campo per fare la nostra pallavolo e mettere in difficoltà chiunque. Ogni punto sarà importante e dovremo essere bravi a rimanere lucidi nei momenti chiave del match".

