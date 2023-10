Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero: si apre domani l’edizione numero 50

Si aprirà domani, per concludersi domenica al Palazzo Sums, la 50esima Consulta dei cittadini sammarinesi all’estero. L’importante edizione accoglierà oltre cinquanta partecipanti, in rappresentanza delle venticinque associazioni presenti nei quattro anelli argentino, francofono, italiano, statunitense. Le tre giornate saranno caratterizzate da un programma serrato di incontri istituzionali e di riflessioni e dibattiti su temi salienti per la vita delle stesse associazioni, "con particolare riferimento – sottolineano dagli Esteri – a proposte di ammodernamento e stimoli contributivi da offrire alle istituzioni e al governo sammarinese".

Al centro del dibattito delle prossime giornate sarà la revisione della legge sulla costituzione di associazioni sammarinesi all’estero, "cui faranno seguito interventi – riferiscono dalla segreteria di Stato del Titano – e confronti sulle politiche istituzionali, sulle questioni elettorali e di cittadinanza, nonché un apposito incontro con i Capitani di Castello".

Previsti anche momenti di ricostruzione storica dell’attività della consulta e celebrativi del significativo anniversario. L’edizione di quest’anno si concluderà, come già detto, nella giornata di domenica con l’adozione della risoluzione conclusiva.

I concittadini partecipanti alla Consulta, nel pomeriggio della prima giornata di apertura, quella di domani, saranno accolti in udienza ufficiale dai nuovi Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina.