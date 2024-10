Consulta turistica, gli albergatori puntano sul riqualificare le strade

La Regina si interroga sul suo futuro e soprattutto sul recente passato, su una stagione turistica appena conclusa e con dati piuttosto negativi tra luglio ed agosto. Categorie economiche ed amministrazione comunale si sono incontrate ieri a Palazzo Mancini per fare il punto sulla stagione 2024. Tanti i temi all’ordine del giorno, tra questi anche il decoro urbano. "Urge un piano di ristrutturazioni su vie, marciapiedi ed arredi che non può più essere rinviato – conferma Massimo Cavalieri, presidente dell’associazione albergatori – verde urbano, pulizia, rotatorie ma anche un restyling in piena regola per intere vie di pregio. Gli arredi sono il nostro biglietto da visita, ce lo chiedono anche i nostri ospiti. Pensiamo ad esempio a via Carducci, arteria tra le principali della zona a mare, serve per tale strada una pianificazione decisa, un investimento pubblico importante. Marciapiedi, illuminazione, asfalto e viabilità, ma non può più aspettare". Tante le tematiche, ma la riunione sarà aggiornata sulla preparazione del Natale prossimo e delle fiere.

"Sono temi delicatissimi sui quali ci incontreremo di nuovo, specie il Natale, che l’anno scorso è piaciuto molto ma che diventa ancor più decisivo dopo una stagione negativa come questa" chiude Cavalieri. Altre associazioni di categoria sono sulla stessa lunghezza d’onda: "La città ha bisogno di essere rinnovata e gli arredi di alcune vie di pregio _ conferma Giuseppe Barbieri, presidente Adac _ non possono più aspettare. Sono anche i turisti a chiedercelo. Penso anche io a via Carducci e dintorni. Certe vie sono strategiche e vi insistono le principali attività alberghiere". Si terrà a breve una seconda riunione dove si andrà a definire il calendario delle fiere ed anche il budget necessario per allestire tale promozione.

Luca Pizzagalli