"Contatti con urgenza il Cup": sono sms-truffa

Mettono in allarme i pazienti con sms che invitano a contattare il prima possibile il Cup, il centro unico prenotazioni dell’Istituto per la sicurezza sociale. Sono quelli ricevuti da diversi cittadini sammarinesi che, insospettiti, hanno segnalato gli episodi all’Iss. "Sono messaggi – specificano dall’Istituto sammarinese – che invitano a contattare con urgenza gli uffici del Cup attraverso numeri telefonici con prefisso 899. Si tratta di messaggi di una probabile truffa che fanno leva su un falso senso di emergenza".

L’Istituto per la sicurezza sociale tiene a precisare che il Cup non invia messaggi di questo tipo, ma solo promemoria degli appuntamenti e assolutamente non utilizza numeri con prefisso 899 o altri prefissi internazionali o a sovrapprezzo. "L’unico numero ufficiale del Centro unico prenotazioni Iss – ricordano – è il 0549-994889, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Invitiamo i cittadini che dovessero ricevere questi messaggi sospetti a non chiamare assolutamente i numeri indicati e a non fornire alcun dato personale o sanitario. Si consiglia inoltre di cancellarli o segnalarli alle autorità competenti, in particolare alla Gendarmeria, che si occupa di reati informatici e truffe online".

Questa è soltanto l’ultima di una serie infinita di truffe, telefoniche e online, che da anni preoccupano i cittadini del Titano che sono messi a più riprese in guardia dalle forze dell’ordine e dalle Associazioni dei consumatori. Basti pensare a quella dei finti agenti della Gendarmeria dell’estate scorsa. In quel caso i truffatori chiamavano al telefono i malcapitati, molto spesso anziani, dicendo loro che qualche loro parente aveva avuto un brutto incidente. Tentano di ottenere informazioni sulla presenza di altre persone in casa con l’obiettivo, qualora riscontrassero che la persona è sola, di recarsi presso la sua abitazione per estorcere denaro o sottrarre oggetti di valore.