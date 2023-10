Contenimento del Ventena: "Realizzeremo le vasche"

Conto alla rovescia per la grande vasca di laminazione sul fiume Ventena in zona ex-fornace di San Giovanni in Marignano. Il fiume fa ancora paura dopo l’alluvione di maggio e le grandi piogge estive, visto anche che il suo letto scorre in pieno centro abitato nel borgo marignanese, ma ora l’amministrazione comunale fa il punto della situazione ed annuncia che manca poco per il progetto definitivo che dovrebbe contenere la portata fluviale in caso di abbondanti precipitazioni. "C’è la volontà di partire il prima possibile – spiega il sindaco marignanese Daniele Morelli – in questi giorni sono partiti gli avvisi di esproprio per i terreni dove avverranno i lavori da 7 milioni di euro a carico della Regione. Poi ci saranno le osservazioni dei cittadini, quindi ci dedicheremo al progetto definitivo che potrebbe essere pronto entro la fine dell’anno".

Ma i cittadini chiedono di fare presto: "Per velocizzare i tempi – continua il primo cittadino – l’agenzia della protezione civile regionale utilizzerà la procedura dell’accordo quadro che ci permetterà di individuare direttamente la ditta che eseguirà l’intervento, senza la procedura a bando che potrebbe durare più tempo. Contiamo di partire in primavera 2024, dunque prima dell’estate". In questo modo il corso fluviale dovrebbe essere in sicurezza almeno per le grandi piogge estive, mentre per tutto quest’inverno ancora si dovrà sperare che il clima sia piuttosto clemente. Intanto il sindaco rassicura la popolazione anche sull’impatto ambientale dell’opera: "Interverremmo creando un grande bacino dove non vi sarà cemento – prosegue Morelli – ma tutto verrà realizzato con grandi azioni di riporto del terreno e proprio per questo vi sarà pure un grande parco e tanto verde annesso. Ringraziamo tantissimo l’agenzia della protezione civile regionale che ci è vicino e dimostra enorme consapevolezza sull’importanza di tale opera per tutta l’area Sud di Rimini ed in particolare per San Giovanni in Marignano. La situazione la stiamo monitorando costantemente, vorrei tranquillizzare tutti".

Luca Pizzagalli