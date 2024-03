Contenuti pornografici nella chat con gli studenti minorenni

La segnalazione è arrivata da un genitore. Poi il tam tam sui social, la denuncia alla Gendarmeria e la lettera inviata dal dirigente scolastico alle famiglie. Sotto la lente un canale Whatsapp al quale sarebbero iscritti, alcuni anche a loro insaputa, diversi studenti della scuola media. Non un canale come tanti altri sui social, ma nel quale i contenuti sono violenti e pornografici. I primi a lanciare l’allarme sono stati i genitori di alcuni minorenni sammarinesi che si sono accorti che in quella chat, creata lo scorso anno e che oggi conta 700 iscritti, non c’erano contenuti adatti a dei ragazzini. Da qui la denuncia alla Gendarmeria che ha subito allertato la sezione di Polizia Postale per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Si tratta di un canale Whatsapp il cui nome sarebbe ‘Il gruppo più grande di sempre’ con contenuti pericolosi e pedopornografici. E tra i 700 iscritti ci sarebbero, a loro insaputa, anche ragazzini e ragazzine sammarinesi, alcuni anche di 10 anni. Il caso è stato subito segnalato anche al dirigente delle scuole medie di San Marino, Remo Massari, che ha immediatamente diramato una circolare per informare dell’accaduto tutte le famiglie degli allievi. Una lettera nella quale Massari invita i genitori a monitorare l’attività dei propri figli su internet. "Anche questa direzione – si legge sulla circolare – è venuta a conoscenza del fatto che negli ultimi giorni molti ragazzi e ragazze della scuola media partecipano a un gruppo di un social network nel quale vengono condivisi materiali inappropriati, il tutto accompagnato da un linguaggio violento e scurrile. Purtroppo diversi di loro sono stati inseriti a loro insaputa. Chiediamo a tutti voi – scrive il dirigenti rivolgendosi alle famiglie degli studenti – di monitorare l’attività dei vostri figli su internet. La scuola volge attività per promuovere un utilizzo consapevole degli strumenti digitali. è necessario però creare una rete genitori-scuola, ma soprattutto fra genitori, per condividere gli obiettivi educativi anche nell’ambito dell’utilizzo degli smartphone e dell’accesso a internet". Il dirigente scolastico ricorda ai genitori pure che l’utilizzo dei social network richiederebbe un’età non inferiore ai 13 anni ed anche che gli strumenti di controllo genitoriale presenti su smartphone e computer possono impedire l’accesso ad alcune applicazioni e limitare l’accesso a contenuti non adatti.