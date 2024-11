Conti e Muratori in missione alle elezioni Usa

In missione alle elezioni negli Stati Uniti. Ci sono anche due sammarinesi nel gruppo di monitoraggio elettorale dell’Osce Pa (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) in questi giorni in America. Ci sono anche i consiglieri Michele Muratori di Libera e Sara Conti di Repubblica Futura tra i 200 osservatori che hanno il compito di tenere il loro occhio vigile sulle elezioni. Muratori e Conti sono già da qualche giorno in America. Con i primi due giorni passati a Washington per ’imparare il mestiere’. Due giorni di meeting preparatori per poi trasferirsi, ieri, nel giorno delle elezioni, negli Stati designati. "Mentre il consigliere Muratori – racconta Sara Conti alla tv di Stato – è nello Stato di New York, io sono a Milwaukee, nello Stato del Wisconsin. Che è considerato uno ’Swing State’ perché nelle ultime elezioni ha dimostrato di essere veramente decisivo nella vittoria dei candidati. Per questo l’atmosfera è stata molto tesa e incerta. Nei giorni precedenti alle elezioni i candidati si sono presentati proprio in queste città più importanti per cercare di portare dalla loror parte i cittadini".

Muratori e Conti si sono presentati ai seggi sin dalla loro apertura, alle 6.30 del mattino, per seguire le procedure di voto. E ci sono rimasti fino alle 20, alla chiusura. "L’Assemblea parlamentare dell’Osce, di cui Muratori e Conti fanno parte portando la bandiera di San Marino, ha partecipato alla missione di osservazione delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America con la collaborazione di oltre 150 parlamentari provenienti da 40 Paesi. Oltre a quella sammarinese, presente anche una delegazione italiana che ha svolto le attività di osservazione elettorale nelle città di New York, San Diego, Washington D.C. L’America è andata alle urne per un duello all’ultimo voto in un clima tesissimo, con lo spettro di incidenti, rivolte e contestazioni legali. L’allerta è stata ed è massima, con nuove alte recinzioni metalliche e barricate intorno alla Casa Bianca, a Capitol Hill e alla residenza della candidata democratica Kamala Karris: misure che ricordano quelle prese dopo il famigerato attacco al Congresso del 6 gennaio da parte dei fan di Donald Trump. Mentre la guardia nazionale è stata mobilitata a scopo precauzionale in alcuni Stati, tra cui Washington e Oregon dove nei giorni scorsi sono state incendiate decine di contenitori di schede elettorali - ma anche in quello in bilico del Nevada. In ballo non c’è solo l’elezione del nuovo presidente ma anche il rinnovo del Congresso (la Camera per intero, il Senato per un terzo).