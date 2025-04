Conti saldati in tempi da record

Pagamenti puntuali nei confronti delle imprese e una vicinanza espressa dal sindaco Ugolini con un tour nelle principali attività del territorio. "L’attenzione e l’ascolto dei nostri imprenditori - spiega il primo cittadino, Gianluca Ugolini -, non solo di chi ha rapporti diretti di erogazione di servizi con il Comune, ma anche con le realtà presenti sul nostro territorio, è motivo di estremo interesse tanto che proseguono le mie visite presso le attività industriali e artigianali di Coriano". Tornando ai pagamenti alle imprese che forniscono servizi e materiali al comune, l’amministrazione corianese riesce a garantire i versamenti alle aziende con circa 14 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza. Dati alla mano nel 2024 è infatti migliorato il dato relativo ai tempi medi di pagamento delle fatture, passate da 7 giorni di anticipo nel 2023, rispetto alla scadenza di legge di 30 giorni, a - 13,70 giorni del 2024. È uno dei dati che emerge dal Rendiconto di gestione 2024 che andrà in approvazione nella seduta del consiglio comunale del 29 aprile. "Si tratta di un dato tecnico - riprende il sindaco - ma indicativo del rigore con cui la nostra amministrazione sta lavorando per garantire puntualità ed efficienza nei pagamenti ai fornitori del Comune. Le aziende beneficiano infatti di questo risultato perché una volta fornita la prestazione, il lavoro o il materiale vengono pagati in tempi brevi, un supporto che va a rafforzare la fiducia con il pubblico contribuendo al benessere economico del nostro territorio".

Ugolini ha iniziato nelle scorse settimane a visitare le aziende del territorio, partendo da tre imprese: MO.CA, Krona Koblenz e Difass International. Il tour è proseguito in altre tre attività. Tra queste la ‘New Factor srl’ società di riferimento nel comparto della frutta secca di proprietà della famiglia Annibali. Sono tre i magazzini della società dislocati su 12mila metri quadrati a Cerasolo Ausa e altri 3mila a Forlì. L’azienda arriva a 130 dipendenti nei mesi di maggiore commercializzazione. Gli Stati Uniti costituiscono invece la fetta più grossa del fatturato dell’azienda ‘Grabo Balloons’ di via Piane, produttrice dal 1982 di palloncini in foil distribuiti in tutto il mondo. Con 200 dipendenti e una superficie complessiva di 15mila metri quadrati l’azienda nel periodo Covid ha avuto un boom esponenziale. Oggi è in espansione con l’acquisto di nuovi capannoni. Infine Coriano terra di motori. E’ qui che ha la propria casa ‘Bimota’, fondata nel 1966. L’azienda oggi è impegnata anche nel Campionato del Mondo Superbike insieme a Kawasaki. "Ho visitato aziende che trattano settori molto differenti con imprenditori alla guida dotati di forza e ingegno. L’amministrazione è al loro fianco, questo percorso di ascolto proseguirà anche nei prossimi mesi".