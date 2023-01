Continua la crisi delle culle Ma aumentano i matrimoni

Calano, anche se di poco, i residenti a Santarcangelo. Al 31 dicembre si contavano 22.282 abitanti (10.805 uomini, 11.477 donne) contro i 22.321 toccati alla fine del 2021. Continua la crisi delle culle: appena 135 i nuovi nati contro i 149 del 2021. Ludovica si conferma anche nel 2022 uno dei nomi più gettonati, insieme a Nicole e Federico. Calano i nati ma anche i morti: 221 contro i 234 dell’anno precedente. Il saldo naturale si conferma ancora ampiamente negativo. Tre i centenari di Santarcangelo, e sono tutte donne: nel 2022 due hanno compiuto 101 anni e una ha raggiunto il secolo di vita a dicembre.

Nell’anno appena terminato sono state 803 le persone che hanno preso la residenza a Santarcangelo: 706 provengono da altri comuni e le altre dall’estero. Il saldo migratorio è positivo rispetto al 2021, quando furono 689 a prendere la residenza a Santarcangelo. E sono più le persone che vengono a vivere di Santarcangelo, di quelle che hanno lasciato la città per trasferirsi altrove: 756 nel 2022 hanno spostato la residenza. Ma nel 2021 erano emigrate altrove (in altri comuni o all’estero) meno persone: 674 in tutto. Non cambia sostanzialmente il numero degli stranieri presenti a Santarcangelo: sono 1.906, 10 in meno del 2021. Tra le comunità più presenti rimangono in vetta gli albanesi (346), seguiti da cinesi (284), marocchini (241), rumeni (206) e ucraini (203).

Sono aumentati ancora i matrimoni: 76 quelli celebrati a Santarcangelo nel 2022, di cui 39 civili e gli altri con il rito religioso. L’anno prima erano stati 68, di cui 40 civili. E ancora: 12 le coppie che hanno scelto di divorziare in municipio (con la procedura abbreviata, permessa solo in certi casi) e 10 quelle che hanno scelto la separazione.