Continua la guerra dei buoni pasto La Lega porta il caso al ministero

La battaglia per i buoni pasto infiamma il Consiglio comunale di Cattlica. Il consigliere della Lega, Marco Cecchini, dopo aver bacchettato la Giunta della sindaca Franca Foronchi, si prepara a portare la questione sul tavolo del ministero dell’Economia e delle Finanze. La polemica ruota attorno ad una "presunta disparità di trattamento" nell’erogazione dei buoni pasto. Sul tema Cecchini aveva presentato un’interrogazione, chiedendo "chiarimenti in merito alle regole applicate ai soli dirigenti comunali di Palazzo Mancini: a questi, infatti, viene garantita l’indennità sostitutiva di mensa anche senza interrompere il servizio per usufruire del ristoro, dopo un turno di lavoro continuativo solo di sette ore. Ai comuni dipendenti invece viene chiesto di prestare complessivamente 8.30 di lavoro nell’arco della giornata con pausa pranzo giustamente obbligatoria". "Con quale incoerenza – si domandava Cecchini nella sua interrogazione – questa amministrazione, espressione di una coalizione di centrosinistra, sta continuando a consentire evidenti discriminazioni del personale a fascia di reddito più bassa?" L’altra sera è arrivata la risposta della sindaca Franca Foronchi. "Le regole per l’erogazione e la liquidazione dei buoni pasto – ha chiarito la prima cittadina – sono disciplinate da atti pubblici e da accordi sindacali a cui chiunque può accedere e che non sono mai stati secretati da questa amministrazione né dalle precedenti. I verbali di accordo, lo ricordiamo, sono stati sottoscritti anche dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del territorio". Una risposta, quella della Foronchi, che però è stata giudicata insufficiente da Cecchini. "Attraverso la risposta all’interrogazione sono stati forniti dati imprecisi e incompleti, e inoltre non è stato prodotto alcun documento giustificativo. Per questo motivo, vedendo violato il mio diritto di consigliere ad avere documenti e risposte precise, mi riservo di inoltrare un esposto, al fine di fare chiarezza sulla vicenda, all’Ispettorato generale finanza e per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico, organismo che fa capo al ministero Economia e Finanze" conclude il consigliere del Carroccio.