Continuano gli interventi all’impianto fognario

Proseguono gli interventi di Hera per la separazione delle reti fognarie a Rimini nord. Lunedì inizieranno i lavori in viale Fenice a Torre Pedrera, consistenti nella posa di fognatura ed acquedotto e verranno eseguiti in quattro fasi con chiusure stradali a tratti. È prevista l’istituzione del doppio senso di marcia lungo viale Borghesi (da viale Domeniconi fino a viale porto Palos). Gli interventi in viale Fenice dovrebbero terminare tra fine luglio e inizio agosto. I lavori per la separazione delle reti fognarie nel bacino Brancona, parte cruciale del Psbo stanno procedendo a pieno ritmo. L’intervento complessivo di separazione dei bacini è stato suddiviso in 7 lotti con un investimento di 16 milioni di euro. Contemporaneamente, hanno preso il via ieri i lavori per realizzare l’impianto di fognatura meteorica della dorsale Ausa. Un tntervento che prevede la chiusura dell’area verde di Via Alessandrini.