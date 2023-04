Continuano i controlli dopo il weekend di Pasqua Clienti di un bar trovati in possesso di droga

Controlli, ’salvataggi’ e denunce da parte della polizia locale nello scorso weekend. Anzitutto, segnala il comando, sono stati fatti "controlli sulla viabilità collocando pattuglie nei punti strategici onde evitare intralcio alla circolazione e dare indicazioni ai numerosi turisti occorsi nel weekend pasquale". Durante i servizi serali gli agenti hanno controllato "numerosi avventori di alcuni bar del territorio, alcuni dei quali denunciati per guida in stato di ebbrezza oltre che in possesso di sostanze stupefacenti". "Ritrovata anche una persona anziana in stato confusionale, ‘fuggita’ dalla struttura presso cui era ricoverata: dopo essere stata soccorsa dagli agenti, è stata accompagnata in ospedale per le cure del caso". Si tratta dell’81enne fuggita dalla Rsa di Faenza che è tornata all’hotel Flora di Igea, dove trascorreva le vacanze da giovane con le figlie bambine. Non per ultimo – segnala il comando – è stato ritrovato un telefono cellulare, riconsegnato al legittimo proprietario poco dopo il ritrovamento. "Il dispositivo era di un bambino e per lui particolarmente prezioso in quanto ausilio pedagogico". Lo smarrimento era stato anche oggetto di un accorato appello a mezzo social da parte della madre. Dunque, un lieto fine.