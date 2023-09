Conto alla rovescia per i campionati dei ragazzi degli oratori

Conto alla rovescia per la tradizionale manifestazione di fine estate organizzata dall’Anspi (Associazione nazionale San Paolo Italia), ovvero le finali dei campionati dei ragazzi degli oratori italiani. La presentazione detagliata del programmazione de "L’Oratorio in Festa 60° anniversario Anspi", che si svolterà dal 6 al 10 settembre a Bellaria Igea Marina con migliaia di presenze turistiche da parte di atleti, familiari e accompagnatori, e lancio dell’evento "Gran Galà 60° Anspi" si terrà domattina in piazzale Kennedy, alla presenza del presidente Anspi, Giuseppe Dessì, del vicepresidente Anspi don Marco Fagotti, del sindaco Filippo Giorgetti e del presidente di Fondazione Verdeblu, che cura la logistica in città, Paolo Borghesi.