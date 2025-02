"Conto più salato per i lavoratori"

"Lavoro in centro a Rimini da quasi vent’anni – dice Giulio Mancino –. E con il passare del tempo il costo dei parcheggi è aumentato sempre di più, ci ho fatto l’abitudine ormai. O si viene in centro con i mezzi pubblici oppure si mette in conto che con l’automobile è difficile trovare un parcheggio ed in più una tariffa giornaliera costa sempre di più. Di solito posteggio al parcheggio Tiberio: nel giro di un mese la tariffa giornaliera è passata dai circa 2 euro ad un costo di 4 euro. Lavorando cinque giorni alla settimana è una bella spesa da mettere in conto, non bisogna poi dimenticare la benzina per arrivarci. A Rimini gli stalli sono pochi e in più costano sempre di più: è un bel problema per i lavoratori".