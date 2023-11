Contraddizioni nel racconto della nuora

Sarebbero emerse alcune contraddizioni nel racconto fatto da Manuela Bianchi (foto) – la nuora di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre scorso con 29 coltellate nel garage del condominio di via Del Ciclamino – agli inquirenti che da quasi un mese si stanno occupando del giallo. Per quasi undici ore – dalle 14 di lunedì fino quasi all’una di notte – Manuela è rimasta chiusa negli uffici di piazzale Bornaccini, sede della questura di Rimini, ripercorrendo il giorno dell’omicidio. Nel suo racconto sarebbero però emerse delle incongruenze circa gli orari, i rapporti familiari e le dichiarazioni precedentemente rilasciate nel corso dei due interrogatori ai quali Manuela si era già sottoposta. Minuscole crepe che comunque non alterano la posizione della Bianchi, del fratello Loris e del vicino di casa Louis Dassilva, i quali restano semplicemente persone informate sui fatti.

La convocazione in questura era stata programmata in seguito al sequestro del telefonino della figlia di Manuela, la 16enne che la sera dell’omicidio ha sempre dichiarato di essere rimasta tutto il tempo con la mamma e lo zio Loris. Il colloquio della Bianchi in questura è stato condotto direttamente dal pm Paci e dal vice questore aggiunto Dario Virgili. "Le contraddizioni sono normali in una ricostruzione così lunga", ha detto Davide Barzan, consulente difensivo dello studio legale Barzan insieme all’avvocato Nunzia Barzan che rappresenta la nuora, Loris e Dassilva, quest’ultimo ritenuto dagli inquirenti l’amante di Manuela. "Ad esempio - ha aggiunto - la discrepanza tra gli orari dichiarati dalla ragazzina e quelli sulle foto fatte da Manuela e inviate a Loris è stata già chiarita perché l’orologio da muro nella cucina era regolato male".