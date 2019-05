Rimini, 23 maggio - Stroncato dalla Guardia di Finanza di Rimini un gruppo criminale dedito alla contraffazione di noti marchi come Thrasher, Adidas e Nike e al riciclaggio internazionale. Oltre 35 gli indagati in tutta Italia

nell'operazione denominata 'Eden Brand', soprattutto rivenditori e negozianti, mentre sono agli arresti domiciliari un imprenditore riccionese di 46 anni, ideatore del marchio originale e legalmente detenuto, My T-Shirt, e il socio, di 58 anni residente a Talamello, nel Riminese.

Altri due imprenditori, secondo la Guardia di Finanza prestanome di ditte sammarinesi ma residenti in Italia, sono stati colpiti da un ordine di interdizione dall'attività commerciale. Ingente il sequestro preventivo di beni, società,

conti correnti per un valore di 18 milioni di euro. Tra i beni di lusso sequestrati anche uno yacht e un appartamento in una zona centrale di Riccione.

Durante una perquisizione a San Marino le Fiamme Gialle in collaborazione con la gendarmeria hanno rinvenuto nella sede di una ditta 12 chiavi di altrettanti cassette di sicurezza di banche italiane, contenenti un milione e 600 mila euro. A San Marino, all'ufficio marchi e brevetti, gli indagati avevano registrato il marchio americano 'Thrasher', già esistente e tutelato dal copyright, commercializzandolo come fosse di proprietà.

Tre le aziende sotto sequestro, oltre a un punto vendita diretto in un centro commerciale e la relativa sede all'ingrosso a Rimini.

Il sequestro è stato disposto sia sul prodotto e profitto dei reati di contraffazione e auto-riciclaggio, ma soprattutto sull'ammontare complessivo del patrimonio immobiliare riconducibile agli indagati, di gran lunga sproporzionato rispetto ai modesti redditi dichiarati