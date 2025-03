Contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo con un maxi progetto che coinvolge bambini e ragazzi dall’infanzia alle scuole superiori. È il progetto che sta portando avanti l’istituto comprensivo di Cattolica, saffiancandosi ad altri 6 enti del territorio. Il progetto si chiama ‘Generazione Alfa in rete: per una comunità virtuale e virtuosa’ e vede la collaborazione dell’Ic Cattolica con il liceo artistico di Riccione, quello di scienze umane di Morciano, il Cts di Rimini, e gli Ic di Mondaino, Misano e San Giovanni in Marignano, capofila del progetto.

A Cattolica i ragazzi di quinta sono saliti in cattedra per gli alunni di prima, esplorando le emozioni legate a social e al web. È stata un’esperienza preziosa che ha insegnato a tutti i partecipanti a usare la tecnologia con più attenzione e a gestire meglio le emozioni. Attraverso tre laboratori, tenuti dall’esperto Pietro Piva, nelle classi prime delle scuole medie, si è indagato sul mondo dell’immagine legata ai pericoli del web.

Gli studenti dei licei hanno rielaborato i contenuti, portando alla creazione di due adesivi. Gli alunni di prima media hanno condiviso la loro esperienza con le classi quinte della primaria e a loro volta questi faranno attività anche con i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Il progetto punta a creare consapevolezza e supporto tra le diverse fasce d’età, per promuovere un uso sano e sicuro degli strumenti digitali.

Classe V A Torconca