Contratti allungati per sei vigili estivi

’Tempi supplementari’ per sei agenti di polizia locale stagionali. Il loro contratto a tempo determinato, inizialmente previsto per coprire il periodo compreso tra primo luglio e 15 ottobre, è stato prolungato sino a fine mese (30 ottobre). Lo si legge nella determina firmata dal dirigente Ivan Cecchini, del 6 ottobre. La proroga per per i sei, assunti con il profilo di ’istruttore di vigilanza’, graduatoria messa a disposizione dal Comune di Cervia, è arrivata dopo la comunicazione fatta agli uffici comunali dal comando della polizia locale.